Afghanistan: delegato Cina all'Onu, comunità internazionale mostri sostegno a Kabul (2)

- Il 14 settembre gli Stati Uniti hanno annunciato l’istituzione di un fondo a favore del popolo dell’Afghanistan, chiamato Fondo afgano (Afghan Fund), un’iniziativa che vede coinvolti i dipartimenti di Stato e del Tesoro in coordinamento con partner internazionali, tra cui il governo della Svizzera, ed esperti di economia afgani. Il Fondo, infatti, è stato collocato presso la Banca dei regolamenti internazionali (Bri), che ha sede a Basilea, ed è sottoposto ai controlli di un revisore esterno, come previsto dalla legge svizzera. Il nuovo Fondo gestirà i 3,5 miliardi di dollari delle riserve della Banca centrale dell’Afghanistan il cui utilizzo è stato autorizzato a beneficio del popolo afgano con l’ordine esecutivo 14064 del presidente Biden. Il Fondo, ha spiegato il dipartimento di Stato, custodirà quelle risorse, tenendole fuori dalla portata dei talebani e di altri “attori maligni” e provvederà a effettuare esborsi mirati per contribuire a stabilizzare l’economia del Paese. (Cip)