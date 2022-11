Fvg: Autovie Venete, rilevati problemi tecnici sui sistemi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio Autovie Venete ha segnalato al Garante per la protezione dei dati personali alcuni disagi riscontrati sui sistemi informatici della società a partire dalla mattina di mercoledì 9 novembre. Lo rende noto la stessa concessionaria, segnalando come si siano verificate delle "problematiche tecniche ancora oggetto di indagine sui sistemi dipartimentali aziendali. Le analisi sono tese a rilevare elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati ad azioni virali esterne", spiega una nota della società, assicurando che "le strutture di competenza stanno lavorando per risolvere le criticità che stanno avendo impatto sui sistemi informatici aziendali". Dalla mattinata di ieri sono stati inibiti in via precauzionale l'accesso alle postazioni utenti e diversi applicativi aziendali. Non si segnalano invece, al momento, disservizi sugli impianti informatici di esazione e pedaggio della rete autostradale, telefonici e della Sala Radio. Restano aperti per operazioni di front office e raccolta informazioni gli sportelli dei centri di assistenza autostradali (Cac) nelle sedi di Barriera Venezia Est, Latisana, Palmanova e Duino Sud. La concessionaria autostradale fa sapere che si riserva ulteriori azioni presso gli organi competenti. (Frt)