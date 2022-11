Viabilità: Aspi, su A8 da notte lunedì 14 chiusi svincoli di Cavaria e Solviate Arno (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di lunedì 14 alle 5 di lunedì 15 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno; dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria. (Com)