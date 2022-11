Imprese: programma Open Data di Enel ottiene ’Eco-Hitech Award

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Open Data per città smart e sostenibili di Enel X si è aggiudicato l’Eco-Hitech Award, il premio indetto da Lumi per valorizzare i progetti d’eccellenza d’imprese e pubbliche amministrazioni in tema di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, servizi ai cittadini e digitalizzazione dei territori. Il riconoscimento è stato consegnato a Rimini nell’ambito di Key Energy, la manifestazione italiana dedicata a efficienza energetica, energie rinnovabili e città sostenibili. L’iniziativa di Enel X ha ricevuto una menzione speciale nella categoria Transizione ecologica per la ricchezza dei dati energetici e ambientali alla base del suo programma, in grado di supportare policies data-driven presso gli enti locali e contribuire alla transizione ecologica dei territori. (segue) (Com)