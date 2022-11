Imprese: programma Open Data di Enel ottiene ’Eco-Hitech Award (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento”, commenta Marco Gazzino, Head of e-City di Enel X, “che premia i nostri servizi Open Data, messi gratuitamente a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni. Da tempo Enel X supporta i comuni italiani nell’utilizzo e nella valorizzazione dei dati per la pianificazione urbana. Il nostro obiettivo è mettere questi dati a disposizione dei territori per migliorare la vivibilità e la sostenibilità dei centri urbani, al servizio dei cittadini e delle amministrazioni che vogliono migliorare i propri servizi in modo data driven. Una vera innovazione, a disposizione di tutte le Pa”. Il programma per Open Data per città smart e sostenibili è stato avviato da Enel X nel 2021 per valorizzare l’ingente e preziosa mole dei dati aperti e ricavarne tre indicatori utili a supportare la transizione sostenibile delle città. Gli indici, interamente calcolati a partire da Open Data raccolti da fonti pubbliche e validati scientificamente, garantiscono la massima copertura per tutti i Comuni italiani, anche i più piccoli, costituendo potenti strumenti a disposizione delle PA per acquisire maggiore consapevolezza sul proprio territorio, definire le priorità degli interventi di sostenibilità e supportare i processi decisionali di pianificazione urbana. (Com)