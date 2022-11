Ue: Gentiloni, il mercato del lavoro dovrebbe rimanere resistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Ue è ancora sostenuta da un mercato del lavoro più forte degli ultimi decenni. I tassi di disoccupazione sono ai minimi storici e i tassi di partecipazione e di occupazione ai massimi storici. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche autunnali a Bruxelles. "Inoltre, i tassi di posti vacanti e le segnalazioni di carenza di manodopera rimangono estremamente elevati, anche se hanno iniziato a diminuire. La nostra analisi suggerisce che, man mano che la domanda si indebolisce e addirittura si contrae, il numero di posti vacanti e di carenze di manodopera si ridurrà significativamente, prima che la disoccupazione ricominci ad aumentare", ha detto Gentiloni. "Si prevede quindi che i mercati del lavoro rimarranno forti, poiché la crescita dell'occupazione reagirà probabilmente con un certo ritardo al rallentamento dell'attività economica", ha aggiunto. Secondo le proiezioni presentate dal commissario Ue all'Economia, "il tasso di disoccupazione aumenterà solo marginalmente, dal 6,2 per cento nel 2022 al 6,5 per cento nel 2023, prima di scendere nuovamente al 6,4 per cento nel 2024". Anche la crescita dei salari in Ue, come ha illustrato Gentiloni, "è aumentata fino a raggiungere tassi superiori alla media nel 2022, e si prevede che rimarrà forte". (Beb)