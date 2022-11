Imprese: nati-mortalità aziende, nel III trimestre in Alto Piemonte prevale stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo trimestre 2022 per le imprese dell'Alto Piemonte registra una sostanziale stabilità, con però le incertezze e i rincari che frenano la ripresa. Secondo i dati del Registro Imprese della Camera di Commercio, nelle quattro province del quadrante sono nate, tra luglio e settembre 2022, 642 imprese, a fronte di 568 cessazioni, per un totale di imprese registrate che al 30 settembre ammonta a 74.682 unità. Il tasso di crescita globale, pari al +0,10 per cento, registra una crescita lievemente inferiore sia a quella regionale che nazionale (rispettivamente +0,15 per cento e +0,22 per cento). Tra i territori emergono alcune lievi differenze: Novara mostra la migliore performance (+0,27 per cento), mentre Biella si attesta su un bilancio di fatto in pareggio (-0,06 per cento). (segue) (Rpi)