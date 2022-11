Imprese: nati-mortalità aziende, nel III trimestre in Alto Piemonte prevale stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'analisi dei dati sulla natimortalità delle imprese nel corso del terzo trimestre del 2022 è improntata ad una generale stazionarietà - ha affermato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -: il clima di incertezza a livello internazionale e i forti aumenti dei costi energetici frenano la ripresa, scoraggiando o comunque rimandando l'avvio di progetti da parte di aspiranti imprenditori. La complessità del quadro economico richiede interventi urgenti e coordinati: la priorità è promuovere azioni efficaci dai più alti livelli istituzionali per far sì che le imprese possano ritrovare quella stabilità necessaria per investire e continuare a innovarsi", ha concluso. (Rpi)