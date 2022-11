Germania: Bundestag approva proroga attività centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato il piano del governo federale per mantenere in funzione le tre centrali nucleari ancora attive in Germania, al fine di far fronte alla crisi dell'energia. I reattori di Isar 2, Neckarwestheim ed Emsland rimarranno in riserva di emergenza fino al 15 aprile 2023. In precedenza, il piano di graduale denuclearizzazione della Germania avviato nel 2011 prevedeva che le centrali venissero spente entro il 31 dicembre prossimo. (Geb)