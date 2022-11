Fvg: assessore Finanze, aumentato numero imprese che beneficiano di agevolazioni Irap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle iniziative adottate dalla Regione è aumentato il numero di imprese del Friuli Venezia Giulia che hanno beneficiato dell’agevolazione Irap rispetto al 2018. È il risultato rivendicato oggi dall’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha preso parte a Udine a un convegno organizzato dall'associazione nazionale Tributaristi italiani sezione Friuli Venezia Giulia. "L'adozione di politiche volte alla riduzione della pressione fiscale e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione regionale hanno creato un ambiente favorevole alla fiscalità di sviluppo che sta mostrando risultati positivi", ha detto l’assessore. "Siamo intervenuti - ha spiegato - per riformare l'Irap: oltre all'azzeramento dell'aliquota dell'imposta a favore delle imprese operanti nelle zone di svantaggio socio economico del territorio montano e, per i primi tre anni, anche nel caso di nuovi insediamenti, abbiamo previsto la deduzione dalla base imponibile di importi collegati all'assunzione di disoccupati per crisi aziendale da parte delle imprese che assumono a tempo indeterminato". (segue) (Frt)