Fvg: assessore Finanze, aumentato numero imprese che beneficiano di agevolazioni Irap (2)

- Zilli ha ricordato anche la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota per le imprese che sostengono spese rivolte al benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato: "Premiamo chi decide di far vivere meglio i propri dipendenti sottoscrivendo accordi che migliorano la sostenibilità individuale e famigliare dei carichi di lavoro, la cura e la tutela sanitaria e sociale". Inoltre, la scelta di sospendere il versamento della seconda rata dell'acconto Irap per il periodo di imposta 2022, per consentire un unico versamento in sede di saldo a giugno 2023 è, secondo l’assessore, "una risposta importante sia in termini di equità tributaria, sia per garantire liquidità alle nostre aziende in questo periodo segnato dai rincari energetici". (Frt)