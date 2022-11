Ue: Mattarella, trattato Maastricht salto qualità coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è detto lieto di poter “celebrare in questa città di frontiera e raccordo un momento fondamentale” per la storia della Ue “ed in salto di qualità coraggioso nella costruzione europea” grazie anche “all’introduzione del concetto di cittadinanza europea”. Lo ha affermato nel suo intervento nel palazzo del governo a Maastricht, in occasione del trentennale della firma del trattato che porta il nome della città dei Paesi Bassi. (Rin)