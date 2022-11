Francia-Italia: controlli rafforzati in vigore su oltre una dozzina di valichi di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli rafforzati al confine franco-italiano, decisi dalle autorità di Parigi dopo il rifiuto del governo di Roma di far attraccare la nave Ocean Viking, sono in vigore da ieri alle ire 20 su "più di una dozzina" di valichi, anche in montagna. E' quanto riferito dalla polizia francese. Si tratta di "controllare le stazioni, gli assi secondari in particolare vicino a Mentone ma anche Sospel o Breil-sur-Roya; gli assi autostradali, in particolare la A8; le uscite; i pedaggi e le aree autostradali", ha precisato la Direzione generale della polizia nazionale (DGPN). Quasi 500 agenti di polizia e gendarmi in più rispetto allo schieramento regolare saranno mobilitati per i controlli su questi "punti di passaggio autorizzati", al fine di garantire la "sicurezza tutto il giorno". (Frp)