Bologna: Fiano (Pd), solidarietà a Meloni, idee si contrastano con idee

- "Ieri durante una manifestazione a Bologna un manichino di Giorgia Meloni è stato appeso a testa in giù. Niente e nessuno potrà mai giustificare nella mia personale carta dei valori e dei principi la violenza verbale o figurata, l’intimidazione o l’attacco personale in politica e fuori della politica. Combatterò sempre con tutta la forza verbale e politica che ho in corpo le idee sbagliate che ha Giorgia Meloni o il suo governo e oggi le invio la mia solidarietà. Le idee si contrastano con altre idee e con l’azione politica, il resto è contrario ai principi di democrazia e libertà". Lo afferma l’esponente del Pd, Emanuele Fiano. (Rin)