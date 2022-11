Giornata Veterano: Crosetto, Difesa è a protezione del Paese ed elemento fondante della nostra libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa è a protezione del Paese ed elemento fondante della nostra libertà e democrazia. E' questo uno dei passaggi del saluto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della prima “Giornata del Veterano”. "Una giornata - ha affermato il ministro - che conferma la mai sopita attenzione della Difesa verso il proprio personale militare, in servizio e in congedo, che nell’adempimento del dovere, in Patria o all’estero, ha riportato traumi fisici o psichici invalidanti. In questi anni la Difesa ha compiuto passi da gigante nel prendersi cura dei propri 'Veterani' con la costituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, che tante soddisfazioni ha dato e, sono certo continuerà a dare, al nostro Paese, e la più recente istituzione del Centro veterani, divenuto modello di professionalità, innovazione e competenza nella ricerca biomedica e per il recupero della disabilità". Rivolgendosi ai veterani, Crosetto ha detto che incarnano i valori che identificano le Forze armate, "il coraggio, la dedizione, lo spirito di sacrificio". "L’anteporre il bene collettivo a quello individuale, in nome della democrazia e del bene supremo della libertà che, sappiamo, non possono dirsi mai conquistate una volta per tutte - ha proseguito -. Ne portate i segni sul vostro corpo". Questa giornata è "un modo per dirvi grazie dal più profondo del cuore! Per dirvi che non dimenticheremo mai! Un volto, un nome, una storia". (segue) (Res)