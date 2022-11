Giornata Veterano: Crosetto, Difesa è a protezione del Paese ed elemento fondante della nostra libertà e democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata del Veterano "serve a restituirci l’insegnamento e le speranze di chi non ha esitato a combattere contro la violenza al servizio del Paese", ha detto ancora il ministro Crosetto. La Difesa "non lascerà mai indietro nessuno di Voi, perché avete dimostrato valore, determinazione, generosità. Nella ferma convinzione che voi siete sempre parte attiva e integrante di un’organizzazione complessa come la Difesa, che ha il compito di adattarsi ai cambiamenti per raggiungere gli obiettivi del Paese", ha aggiunto Crosetto, sottolineando che i "sacrifici che avete fatto per il nostro Paese in nome della libertà e della democrazia sono il fondamento di questa giornata". (Res)