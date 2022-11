Carceri: Cucchi (Avs), Liguria fanalino coda diritti, nominare Garante detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Liguria è una delle regioni italiane senza un Garante dei detenuti. E' necessario nominare con urgenza questa figura istituita nel 2020 dall'assemblea regionale ma mai realmente attivata. Migliaia di persone sono recluse in strutture inadeguate in Liguria e nel nostro Paese, dove si susseguono proteste, atti di autolesionismo e suicidi. Soprattutto in un momento così drammatico per quanto riguarda la condizione di detenuti e detenute, questa figura risulta ancora più importante. Da tempo il mondo dell'associazionismo e del terzo settore ligure reclama questa nomina e il consigliere regionale ligure Ferruccio Sansa da quattro giorni fa lo sciopero della fame per chiedere una cosa semplice: la nomina del garante nella propria Regione. Una protesta estrema per essere ascoltato che sostengo con forza. Da oltre due anni e mezzo la Liguria attende un garante regionale dei detenuti, non si può aspettare oltre". Lo denuncia la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato, Ilaria Cucchi. (Rin)