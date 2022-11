Imprese: Assolombarda lancia Bussola 4.0, piattaforma per faiutare le aziende su tecnologia e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Milano Digital Week, Assolombarda lancia Bussola 4.0, una piattaforma a servizio delle imprese che vogliono avvicinarsi e approfondire le tematiche legate all’utilizzo delle tecnologie nell’ambito di Industria 4.0. Si tratta, in particolare, di un percorso virtuale e dinamico che guida l’utente a comprendere le opportunità legate all’implementazione delle tecnologie e ad attuare un possibile processo di innovazione. Documenti, schede informative, webinar e video pillole sono i contenuti prodotti da Assolombarda e a disposizione nelle diverse sessioni di Bussola 4.0. I diversi contenuti vengono presentati seguendo un filo logico che conduce l’utente a mettere a fuoco e ad approfondire gli argomenti di interesse. L’obiettivo del progetto di Assolombarda è quello di supportare le imprese, con particolare focus sulle PMI del nostro territorio, affinché dispongano degli strumenti necessari per definire nuove strategie di business, affrontare al meglio lo scenario competitivo e cogliere tutte le opportunità che la rivoluzione digitale offre. (segue) (Com)