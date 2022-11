Imprese: Assolombarda lancia Bussola 4.0, piattaforma per faiutare le aziende su tecnologia e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La transizione 4.0 è un’opportunità per le piccole e medie imprese, che hanno necessità di essere aiutate a cogliere le sfide della competitività, della sostenibilità e della sicurezza dei processi aziendali – commenta Paolo Gerardini, Presidente Piccola Industria di Assolombarda -. Un’evoluzione che va affrontata attraverso la condivisione di esperienze e soluzioni, con un approccio pratico. Bussola 4.0 è pensato per le PMI: uno strumento intuitivo per conoscere e approfondire la transizione digitale attraverso le testimonianze di imprenditori, tecnici e specialisti dell’ecosistema Assolombarda”. Secondo l’Associazione, infatti, la trasformazione digitale delle economie manifatturiere è un percorso inevitabile che le imprese sono chiamate a intraprendere per generare valore ed essere sempre più competitivi sui mercati internazionali. Ma non solo: si tratta di un know-how utile che comprende anche una diversa e più moderna organizzazione del lavoro, attraverso un mix tecnologico di robotica, sensoristica, connessione e programmazione. “Per affrontare la sfida del contesto competitivo di oggi in cui Pnrr e sostenibilità dettano le linee di sviluppo, il digitale rappresenta una sicura chiave di successo - ha dichiarato Enrico Cereda, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Transizione digitale e Innovazione tecnologica -. Assolombarda negli ultimi anni ha lavorato e si è affermata come punto di riferimento sui temi della trasformazione digitale, generando conoscenza e strumenti a beneficio delle imprese. In questa direzione, Bussola 4.0 rappresenta un’innovazione finalizzata a favorire la fruizione di conoscenza, strumenti e servizi per le aziende, presentati all’interno della piattaforma in maniera semplice ed efficace”. (Com)