Salute: agli Oscar della sanità 2022 vince l’Humanitas di Milano

- L’Humanitas di Milano, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze si aggiudicano il podio agli Oscar della Sanità 2022. Il premio ‘Lean Healthcare e Lifescience Award 2022’, giunto ormai alla quinta edizione, ha visto concorrere 206 progetti presentati da 92 aziende socio-sanitarie pubbliche e private. Scopo del concorso premiare gli istituti che si distinguono per l’applicazione del metodo ‘Lean’, volto a migliorare le condizioni del paziente, eliminando sprechi di risorse e disorganizzazione nel percorso assistenziale. L’Humanitas di Milano con il suo ‘Lean-paziente in prericovero’ vince il Lean Healthcare Award 2022, conquistando così il primo premio riservato ai progetti realizzati negli ultimi due anni che hanno già prodotto risultati misurati attraverso i Key Performance Indicator. Al centro del programma vincitore, l’ottimizzazione del percorso precedente al ricovero, che riduce le attese e migliora la soddisfazione del paziente. L’Istituto Tumori di Milano viene premiato per il progetto più innovativo, il Policlinico Gemelli di Roma per quello di maggiore complessità e la Fondazione Poliambulanza di Brescia per i migliori risultati raggiunti. Seconda classificata l’Azienda Ospedaliera di Alessandria con ‘A casa presto e bene’, un piano di efficientamento del periodo di ospedalizzazione che riduce i tempi di degenza, e terzo posto per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, grazie al lavoro sul percorso clinico-assistenziale del paziente nefropatico. I temi trattati dagli esperti del sistema sanitario variano dalla riorganizzazione del centro trapianti interaziendale alla risposta rapida nell’offerta degli esami di endoscopia, alla realizzazione di nuovi percorsi per l’assistenza territoriale. Si va dal paziente emofilico con il suo percorso spesso a ostacoli, alla telemedicina penitenziaria che eviterebbe spostamenti e costi importanti per il suo funzionamento. E ancora: un nuovo algoritmo per la pianificazione dei pazienti di onco-ematologia; la realizzazione di una rete aziendale per la chirurgia addominale e la tele-visita oncologica per evitare inutili spostamenti per malati gravi. Le 92 aziende socio sanitarie concorrenti, con i loro 206 progetti, sono distribuite in quasi tutta la penisola. Si conferma una crescita di partecipazione per la Sicilia, la Sardegna e la Puglia. La Calabria, invece, ha concorso per la prima volta.(Com)