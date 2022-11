Russia-Ucraina: sindaco di Kherson, restano circa 100 mila civili nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 80-100 mila civili ancora presenti nella regione di Kherson, ma l'evacuazione continua. È quanto riferito dal sindaco di Kherson, Oleksandr Kobets, intervistato dall'emittente "Rossija 24". "L'evacuazione sta proseguendo oggi. Secondo le nostre stime, circa 80-100 mila persone rimangono nella città di Kherson", ha detto Kobets, aggiungendo che le persone evacuate vengono ospitate e trasferite in Crimea e in Russia in accordo con le loro preferenze. Inoltre, come ha sottolineato un rappresentante dell'amministrazione regionale, Sergej Moroz, il traghetto per coloro che desiderano partire per la riva sinistra del Dnepr da Kherson è ancora in funzione. (Rum)