Ue: Gentiloni, siamo in attesa della legge di bilancio italiana, prime interazioni con governo positive

- L'Ue è in attesa della legge di bilancio italiana, ma le prime interazioni con il governo sono state positive. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche autunnali a Bruxelles. "Le autorità italiane invieranno la legge di bilancio a Bruxelles entro la fine del mese, rimaniamo in attesa", ha detto Gentiloni. "Faremo la nostra valutazione fuori dal complesso delle altre valutazioni, che presenteremo il 22 novembre, semplicemente perché riceveremo più tardi il piano italiano. Presenteremo la valutazione in merito a dicembre, come faremo anche per le manovre di altri Paesi Ue", ha aggiunto. "Per adesso è difficile fare previsioni su misure che ancora non conosciamo, aspettiamo le proposte e i numeri del piano di bilancio, ma le interazioni che abbiamo avuto fino ad ora con il governo possono essere definite positive", ha concluso. (Beb)