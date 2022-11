© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in grado di gestire in maniera comune” il tema dell’energia come fecero coloro che diedero vita alla Ceca e di avere il loro “stesso coraggio?”. È quanto si è chiesto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nel palazzo del governo di Maastricht, in occasione del trentennale della firma del trattato che porta il nome della città dei Paesi Bassi. (Rin)