Russia: Usa revocano status di economia di mercato

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha revocato alla Russia lo status di economia di mercato, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il commercio bilaterale e isolare Mosca. La decisone, rende noto il dipartimento Usa, arriva in risposta all’aumento dell’intervento delle autorità russe nelle attività economiche a partire dallo scorso anno, che hanno distorto la sua economia rendendola imprevedibile. La Russia si unisce così ad altri undici Paesi che gli Stati Uniti non considerano economie di mercato. La lista include Cina, Vietnam e le ex repubbliche sovietiche. La Russia era uscita dalla lista nel 2022, in concomitanza con l’adozione di misure volte a liberalizzare la sua economia. La misura, scrive il “Wall Street Journal”, potrebbe comportare dazi più elevati su alcune importazioni russe, rendendo più difficile per le aziende russe vendere prodotti come acciaio e alluminio negli Stati Uniti. (Was)