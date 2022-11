Germania: commissione Bilancio Bundestag approva finanziaria 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato la finanziaria per il 2023, che prevede il ripristino del “freno al debito”. Si tratta del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca, sospeso nel 2020 per finanziarie la risposta del governo federale alla crisi del coronavirus. La legge di bilancio per il prossimo anno dispone una spesa di 476,29 miliardi di euro. L'indebitamento è di 45,6 miliardi di euro, in netto aumento dai 17,2 miliardi di euro inizialmente previsti dal ministro delle Finanze, Christian Lindner. Tale incremento è dovuto alle aspettative negative per l'andamento dell'economia, causate dalla crisi dell'energia e dal rialzo dell'inflazione. Tali fattori hanno reso necessario espandere la spesa pubblica per gli aiuti ai consumatori e alle imprese. Il Bundestag approverà la legge di bilancio tra il 22 e il 25 novembre. (Geb)