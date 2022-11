Energia: libica Noc discute ripresa dell'attività esplorativa della canadese Suncor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corportion (Noc) della Libia ha discusso con la compagnia canadese Suncor della ripresa dell'attività esplorativa nel Paese nordafricano nel prossimo periodo. Lo ha riferito la stessa compagnia libica in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook. Durante un incontro tecnico tra le due aziende si è discusso dell'attività esplorativa della compagnia libica negli anni 2021-2022 e del programma che spera di attuare nel 2023. All'incontro hanno partecipato il direttore del dipartimento esplorazione della Noc e alcuni specialisti, oltre al direttore del dipartimento esplorazione della società canadese e il direttore generale della filiale in Libia. Dopo l'incontro, si è tenuto un workshop per discutere dell'attività di esplorazione dell'azienda e per mettere in produzione i pozzi il prima possibile. (Lit)