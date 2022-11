Sociale: Acli Roma, domenica pranzo in Vaticano per giornata mondiale poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Acli di Roma e provincia saranno presenti in Vaticano, domenica 13 novembre, per celebrare la sesta giornata mondiale dei poveri e parteciperanno alla messa presieduta da Papa Francesco. "Le Acli di Roma e provincia rispondono alla chiamata di Papa Francesco con oltre 200 persone fragili di Roma e provincia seguite dall'associazione - spiegano in una nota -. Le Acli e la presidente Lidia Borzì, saranno presenti in Vaticano domenica 13 novembre per celebrare la sesta giornata mondiale dei poveri, partecipando alla messa presieduta da Papa Francesco e il seguente pranzo in aula Paolo VI con 1.300 poveri della Capitale. L'evento è promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Per la giornata - proseguono -, le Acli di Roma anche quest'anno hanno voluto realizzare una cartolina celebrativa, che verrà diffusa tramite i canali social dell'associazione. Lo slogan scelto è Tra le crepe". (segue) (Com)