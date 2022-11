Sociale: Acli Roma, domenica pranzo in Vaticano per giornata mondiale poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indifferenza e l'egoismo - spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - offuscano il nostro sguardo e anestetizzano il nostro cuore, non permettendoci di tendere la mano verso i nostri fratelli e sorelle più fragili. Ogni volta che lasciamo prevalere questi atteggiamenti siamo inghiottiti da un buco nero. Per la sesta giornata mondiale dei poveri - aggiunge Borzì - facciamo tesoro delle parole di Papa Francesco che invita tutti noi a incontrare i più fragili così da approdare a ciò che veramente conta nella vita: l'amore vero e gratuito. Amare è attraversare quello spazio con il cuore colmo di amore, solidarietà e prossimità. È ascoltare il grido di aiuto dei nostri fratelli e sorelle più in difficoltà, che sottovoce ci dicono noi esistiamo. Ci approcciamo a questa giornata - conclude - con il cuore colmo di gratitudine per Papa Francesco che ogni volta riesce a illuminare il nostro cammino indicandoci le priorità del nostro agire quotidiano". (Com)