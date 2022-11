Covid: in Veneto 4.152 nuovi positivi e cinque decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Regione Veneto si mantiene stabile il numero di nuovi positivi da Covid-19 che nelle ultime 24 ore ha raggiunto quota 4.152. Il dato ha così fatto crescere il numero di attuali positivi in tutto il territorio che è giunto a 50.675 (+209). Diversamente a quello che è successo negli scorsi giorni, nei reparti ospedalieri sono calati i ricoveri in area meno grave, 1.100 (-7), ma sono aumentati quelli in terapia intensiva, 44 (+10). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche cinque decessi che portano a 15.803 il numero di pazienti morti da inizio pandemia. (Rev)