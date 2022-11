Thailandia-Vietnam: Apec, presidente Nguyen Xuan Phuc in visita dal 16 al 19 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sarà in visita in Thailandia dal 16 al 19 novembre per partecipare alla riunione dei leader dell’Apec, la Cooperazione economica Asia-Pacifico, su invito del primo ministro thailandese, Prayut Chan-o-cha. Lo annuncia il portale del governo vietnamita, ricordando che Hanoi ha aderito nel 1998 al gruppo, istituito nel 1989 e comprendente 21 membri dell’anello del Pacifico (gli altri sono Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Taiwan e, appunto, Thailandia, Paese che ospita l’evento). Per quanto riguarda le relazioni Vietnam-Thailandia, sono state stabilite nel 1976 ed elevate a partnership strategica nel 2013 e a partnership strategica intensiva nel 2019. Il ministero degli Esteri thailandese sottolinea che si tratta della prima visita di Phuc da quando ha assunto la presidenza, nell’aprile dell’anno scorso. Secondo il comunicato di Bangkok, la visita offrirà l’opportunità di far avanzare le relazioni politiche, di sicurezza, economiche e interpersonali. I due leader avranno un colloquio bilaterale il 16 novembre, cui seguirà un ricevimento d’onore.(Fim)