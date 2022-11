Bologna: Cerretto (Fd'I), manichino Meloni a testa in giù a Bologna "azione vergognosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Cerreto ha espresso dura condanna per "l'azione vergognosa a Bologna, durante una manifestazione dei collettivi contro il governo che ha visto un manichino che dovrebbe rappresentare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù". "Condanniamo fermamente l’ ennesimo atto vergognoso che è posto in essere con l’ unico obiettivo di incattivire ed avvelenare il clima in Italia . Il PD prenda immediatamente le distanze condannando il gesto di questi soggetti che esprimono il loro legittimo dissenso in maniera esecrabile . A Giorgia Meloni la nostra solidarietà umana e politica di tutta la comunità casertana di Fd'I", ha aggiunto. (Rin)