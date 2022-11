Traffico aereo: AdR, Air Transat festeggia 35 anni e lancia nuovi voli Italia-Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air Transat festeggia i 35 anni dalla sua fondazione e presenta i nuovi voli diretti Italia-Canada operativi da maggio 2023. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma. "Air Transat, la migliore compagnia aerea di viaggi vacanze in Nord America nella classifica degli skytrax world airline Awards 2022 e rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, festeggia i 35 anni dalla sua fondazione e presenta i nuovi voli diretti Italia-Canada operativi da maggio 2023 - spiega AdR in una nota -. La compagnia aerea canadese prosegue il suo impegno sul mercato italiano confermando la ripresa con l'80 per cento di occupazione sulle tratte Italia-Canada e l’importanza strategica dell’aeroporto di Roma Fiumicino". Il network della compagnia prevede, a partire da maggio 2023, 13 voli diretti da tre aeroporti italiani: da Roma cinque voli alla settimana con destinazione Toronto e quattro con destinazione Montréal, da Venezia due voli alla settimana per Montréal e uno per Toronto e da Lamezia Terme un volo alla settimana per Toronto. La compagnia offrirà inoltre comodi voli in connessione da Roma, Venezia, Lamezia per Vancouver e Calgary, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, nonché voli domestici all’interno del Canada e in connessione per il Nord America. “Con grande entusiasmo festeggiamo il nostro 35esimo anniversario incontrando il mercato italiano", aggiunge Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse Gsa per l’Italia del vettore e chief sales and marketing di Air Transat in Italia. "Oggi è un’occasione importante per presentare le novità del vettore e le destinazioni servite dall’Italia verso il Canada ed il Nord America e per rafforzare la partnership con Aeroporti di Roma, hub fondamentale da sempre per la compagnia", aggiunge. (segue) (Com)