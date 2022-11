Traffico aereo: AdR, Air Transat festeggia 35 anni e lancia nuovi voli Italia-Canada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Air Transat ha ripreso dopo due anni i voli da tre aeroporti italiani per il Canada - aggiunge Della Serra -, attestandosi ad un ottimo 80 per cento di load factor in media e l'85 per cento da Roma. Non era chiaro cosa attendersi in questa prima estate 2022, ma continuiamo ad essere ottimisti per l'estate che ci attende pur rimanendo prudenti. Nell'estate 2023 Air Transat si riconferma con 13 voli non-stop da Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal. Le destinazioni canadesi offerte inoltre aumentano grazie ai voli in connessione Air Transat da Roma, Venezia e Lamezia per la costa ovest canadese, Vancouver e Calgary via Toronto o Montréal, ma anche grazie al code share con Porter Airlines, che amplia le destinazioni offerte da Montreal collegando la costa atlantica Canadese Halifax ed in futuro altre destinazioni. Air Transat prosegue inoltre il suo piano strategico di efficientamento operativo semplificazione e rinnovo della flotta, con la ricezione di due nuovi A321LR e l'ordine di quattro A321XLR in consegna nel 2025. Infine - conclude Della Serra - la ripresa del turismo e del lungo raggio ha visto il Canada emergere sempre di più, confermandosi una meta molto richiesta perché è una destinazione dove le attività di svolgono maggiormente outdoor, in spazi sconfinati con natura incontaminata, è una meta sicura, aperta, inclusiva, accogliente e multiculturale. Air Transat rappresenta il ponte ideale volare dall'Italia in Canada e Nord America offrendo voli diretti o in connessione comodi e a tariffe accessibili ma garantendo contenuti e servizi di qualità medio-alta. Basta solo scegliere il livello di tariffa e flessibilità più adatta".