Traffico aereo: AdR, Air Transat festeggia 35 anni e lancia nuovi voli Italia-Canada (3)

- “Siamo onorati di celebrare il 35esimo anniversario di Air Transat in Italia - spiega Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Con Air Transat abbiamo sviluppato negli anni una proficua collaborazione che ha facilitato un progressivo consolidamento della connettività diretta tra Roma ed il Canada, mercato ad elevati volumi e molto elastico all’aumento dell’offerta. Tale reattività è stata ribadita anche nella passata stagione Summer 2022, estate record per le compagnie nordamericane che, solo ad ottobre, hanno registrato una crescita di oltre il più 20 per cento rispetto a pari mese 2019. Roma, si dimostra essere una tra le destinazioni più ambite e lo sarà anche nella prossima Summer 2023”. Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti, 12 in classe Club e 334 in classe Economica o 375 posti, 12 in classe Club e 363 in classe Economica. Con una flotta di 30 aeromobili e 5 milioni di passeggeri all’anno verso oltre 60 destinazioni, la compagnia canadese si avvia, da quest’anno, ad avere una flotta di soli Airbus. Oltre ad Airbus 330 già presenti in flotta Air Transat ha preso in consegna due A321LR e attende altri cinque aeromobili di questo tipo nel 2023 e nel 2024. (segue) (Com)