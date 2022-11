Traffico aereo: AdR, Air Transat festeggia 35 anni e lancia nuovi voli Italia-Canada (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha anche finalizzato il suo primo ordine per quattro A321XLR, inclusi tre ordini fermi per la consegna nel 2025- 2026 e un’opzione per il 2027. Air Transat s’impegna da sempre e costantemente per un turismo responsabile. Il programma dedicato alla sostenibilità e alla gestione del carburante è uno dei più innovativi e rigorosi del settore, con oltre una dozzina di iniziative che riducono il consumo di carburante e le emissioni di gas serra di oltre il 5 per cento. La compagnia è membro del Consorzio Saf+, che sta costruendo un impianto per produrre un’alternativa a basse emissioni di carbonio del carburante fossile per jet dai gas di scarico industriali. Il recente code share siglato tra Porter Airlines e Air Transat offrirà più scelta più destinazioni. Questo iniziale accordo riunisce due marchi pluripremiati entrambi focalizzati sul viaggiatore, i cui orari di volo sono complementari, e crea grandi opportunità, non solo migliorerà l’offerta di destinazioni di Air Transat per i viaggiatori, con viaggi più semplici comodi e accessibili. (Com)