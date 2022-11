Israele-Libano: mediatore Usa, governo Netanyahu rispetterà accordo confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro governo di Israele continuerà a rispettare l'accordo di demarcazione del confine marittimo con il Libano nonostante il ritorno al potere di Benjamin Netanyahu. Lo ha dichiarato il mediatore statuninese, Amos Hochstein, regista dell'intesa raggiunta lo scorso ottobre tra i due Paesi, in un'intervista all'emittente qatariota "Al Jazeera". Il diplomatico Usa "rassicura" sulla tenuta dell'accordo. In campagna elettorale, il capo del partito israeliano Likud Netanyahu, vincitore delle elezioni del primo novembre scorso, aveva screditato l'accordo firmato dal suo predecessore Yair Lapid, affermando che non sarebbe stato vincolato all'intesa. Hochstein ha aggiunto che le compagnie del gas inizieranno a lavorare nell'offshore del Libano e gli investimenti stranieri affluiranno nel Paese per aumentare la sua prosperità. L'accordo rafforza la sicurezza nella regione, pur non conseguendo una normalizzazione delle relazioni tra Israele e Libano, ha proseguito. (Lib)