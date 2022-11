© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Botswana è scoppiata la polemica dopo che le Forze armate hanno pubblicato la lista dei posti vacanti nell'esercito, invitando a postulare chi non ha moglie o figli a carico. In un annuncio pubblicato su Facebok, le Botswana Defense Force (Bdf) hanno spiegato che i posti vacanti sono "molto limitati" e richiesto che i candidati non siano sposati. (Res)