Imprese: Spagna, per Acs utile di 480 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022

- Nei primi nove mesi del 2022, l'azienda di costruzioni spagnola Acs ha ottenuto un utile di 480 milioni, il 107 per cento in più rispetto ai 232 milioni dello stesso periodo del 2021. Le Concessioni hanno contribuito con 145 milioni, di cui 113 milioni provenienti da Abertis, con un miglioramento complessivo del 36 per cento e la divisione Servizi (Clece) ha guadagnato 22 milioni nei primi tre trimestri, con un aumento del 5,5 per cento. Nei primi tre semestri i ricavi, pari a 24,2 miliardi di euro sono stati favoriti dai tassi di cambio e hanno registrato una crescita del 20,4 per cento. (segue) (Spm)