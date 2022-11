Imprese: Spagna, per Acs utile di 480 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portafoglio contratti ha raggiunto la cifra record di 70,4 miliardi di euro con un aumento del 13,6 per cento. L'indebitamento netto è notevolmente diminuito dopo la cessione di Cobra e di altre controllate industriali per 4,9 miliardi. Quest'anno l'impresa spagnola ha pagato 919 milioni di dividendi, compreso l'acquisto di azioni proprie e il pagamento agli azionisti di minoranza di Hochtief e Cimic e ha investito 1,5 miliardi fino a settembre (924 milioni nell'acquisizione del 22 per cento di Cimic e 578 milioni del 14,46 per cento della controllata tedesca Hochtief che era nelle mani di Atlantia). (Spm)