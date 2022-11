Libano: ministro Interno, dettagli su proiettile vagante contro aereo Middle East Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proiettile vagante che, ieri, ha colpito un aereo della compagnia di bandiera libanese Middle East Airlines (Mea) è stato sparato dal distretto di Sabra, un’area a sud della capitale Beirut che ospita profughi sia libanesi sia palestinesi. Lo ha affermato il ministro dell’Interno libanese uscente, Bassam Mawlawi, in dichiarazioni all’emittente televisiva “Mtv”, condannando quanto accaduto. "È vietato mettere in pericolo l'aeroporto (di Beirut)", ha affermato il ministro, promettendo che "le forze di sicurezza si impegneranno per prevenire il ripetersi di questi incidenti". Ad ogni modo, le forze di sicurezza hanno profuso “sforzi eccezionali” e il “livello di sicurezza rimane accettabile”, ha dichiarato Mawlawi. Nel pomeriggio di ieri un proiettile vagante ha colpito un aereo della Middle East Airlines in fase di atterraggio di ritorno dalla capitale giordana Amman a Beirut. Non sono stati riportati feriti, ma solo danni materiali. “L'aeroporto di Beirut fa spesso fronte a questa problematica, in aggiunta alla migrazione di uccelli, il che rappresenta una minaccia per il traffico aereo", ha affermato il presidente del consiglio di amministrazione di Mea, Mohammad al Hout. (segue) (Lib)