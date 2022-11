Libano: ministro Interno, dettagli su proiettile vagante contro aereo Middle East Airlines (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Mawlawi ha menzionato la problematica della presenza di uccelli nei pressi dell’aeroporto di Beirut, presumibilmente attratti dalla discarica di Naamé, situata nella regione del Monte Libano, e che costituiscono un pericolo per il traffico aereo e per l'incolumità dei passeggeri. "Risolveremo questo problema in coordinamento con i ministri dei Lavori pubblici, Ali Hamiyé e dell'Ambiente, Nasser Yassine", ha concluso Bassam Mawlawi. A bordo dell'aereo colpito si trovava una deputata esponente del movimento di protesta popolare del 17 ottobre 2019, Paula Yaacoubian, la quale ha pubblicato sul proprio account Twitter una foto del velivolo colpito dall’interno, affermando: “Invece di dirci 'buongiorno' dobbiamo dire: 'Grazie a Dio per averci salvato'. Bisogna porre fine ad armi illegittime e proiettili vaganti”. Sparare in aria è una pratica comune in Libano, mentre sono diversi i cittadini che dispongono di pistole e fucili automatici dalla guerra civile del 1975-1990. I libanesi sono soliti sparare in aria anche per festeggiare la fine dell’anno scolastico o il superamento degli esami universitari, nonché in occasione di matrimoni e funerali. Tali sparatorie si verificano talvolta anche quando i leader politici del Paese pronunciano discorsi. (Lib)