Perù: procura chiede carcere preventivo per segretario generale Perù Libre

- La procura del Perù ha chiesto 36 mesi di carcere preventivo per Vladimir Cerron, segretario generale di Perù Libre, per i presunti reati di riciclaggio e organizzazione criminale legati al finanziamento del partito. Si tratta del partito di estrema sinistra che ha portato alla presidenza Pedro Castillo. La richiesta di carcere preventivo riguarda anche il portavoce di Perù Libre, Waldemar Cerron, e il deputato Guido Bellido, già primo ministro. Nell’indagine, riferisce l’emittente “Rpp”, sono coinvolti anche Bertha Rojas López, madre di Vladimir Cerrón, e l'ex ambasciatore del Perù in Venezuela, Richard Rojas Garcia. (Brb)