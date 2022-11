Sardegna: negli ospedali Brotzu e Businco di Cagliari azzerate le liste d'attesa per medicina nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incrementata anche l’offerta sanitaria: “Oggi la Medicina Nucleare del Brotzu – prosegue l’esponente della Giunta – ha aumentato il numero delle tipologie di esami con l’impiego di diversi radiofarmaci che vengono prodotti direttamente nelle strutture dell’Arnas anche per l’impiego nelle terapie per la cura di alcune patologie della tiroide e dei tumori neuro endocrini. Questo aspetto è molto importante perché ha contribuito all’abbattimento della mobilità passiva rendendo disponibili in Sardegna esami prima possibili solo fuori regione”. In tutta la Sardegna prosegue il piano di recupero di visite, esami e interventi rimasti indietro a causa del Covid. Nell’anno in corso il sistema sanitario regionale ha recuperato il 30% delle prestazioni rimaste indietro nei due anni precedenti a causa della pandemia. (segue) (Rsc)