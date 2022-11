Sardegna: negli ospedali Brotzu e Businco di Cagliari azzerate le liste d'attesa per medicina nucleare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il piano – spiega l’assessore è stato varato a gennaio, ma è diventato realmente operativo ad aprile, con la fine dello stato d’emergenza, decretato il 31 marzo, e ha avuto una progressiva accelerazione man mano che il miglioramento del quadro epidemiologico ci ha consentito di riorganizzare servizi e reparti. In pratica i risultati che registriamo oggi sono stati raggiunti in poco più di sei mesi. C’è ancora molto lavoro da fare, ma raccogliamo alcuni segnali positivi: Nell’ambulatoriale, ad esempio, alla fine del secondo trimestre 2022, appena l’11 per cento delle prestazioni risultavano recuperate, nel terzo trimestre il dato è salito al 28 per cento, con un’evidente accelerazione. La pandemia – ricorda l’assessore – è stato un autentico tsunami per l’intero sistema sanitario nazionale e siamo impegnati con ogni sforzo possibile per dare risposte alle necessità di cure e assistenza”. (Rsc)