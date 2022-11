Migranti: Richetti (Az-Iv), serve concertazione con Ue, non provocazioni Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'errore clamoroso che questo governo ha compiuto è il non avere lavorato ad una consolidata strategia nei rapporti con l'Europa. Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati, intervenendo a Coffee Break in onda su La7. "Non si può continuare con le provocazioni di Salvini, con la storiella della "pacchia finita", pretendendo che Parigi non faccia un fiato. La vicenda poteva offrire una lezione di concertazione politica straordinaria, con il nostro paese che accoglie e la Francia che si fa carico di un concreto sostegno. Meloni e Salvini dovrebbero realizzare che la campagna elettorale è terminata", ha aggiunto. (Rin)