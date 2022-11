Decreto Aiuti quater: Meloni, proroga credito d’imposta e rateizzazione bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Aiuti quater approvato ieri in Cdm c’è “la proroga del credito d’imposta per le le imprese. Per i consumi effettuati fino a marzo 2023 consentiamo anche la rateizzazione” delle bollette “sulla parte dell’aumento del costo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente” attraverso la garanzia Sace. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa per illustrare le misure del decreto Aiuti quater approvato ieri in Cdm. (Rin)