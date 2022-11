Arabia Saudita: accordo tra Autorità sicurezza informatica e Unicef per protezione bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale per la sicurezza informatica dell'Arabia Saudita e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) hanno firmato un accordo di cooperazione per la protezione dei bambini nel cyberspazio. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, spiegando che l’accordo è stato firmato durante la seconda edizione del Global Cybersecurity Forum, un evento organizzato dall’Autorità nazionale per la sicurezza informatica a Riad. "L’Unicef è lieta di collaborare con l'Autorità nazionale per la sicurezza informatica", ha affermato Sanjay Wijesekera, direttore dei programmi Unicef. "Il nostro obiettivo condiviso di garantire che ogni bambino sia protetto dai rischi associati alle tecnologie digitali aiuterà a progettare e sviluppare contributi di grande impatto per rendere internet più sicuro per i bambini", ha proseguito. (Res)