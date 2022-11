Trasporti: emiratina Etihad Airways eliminerà scie di condensazione su volo zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina Etihad Airways eliminerà le scie di condensazione rilasciate dal volo a zero emissioni nette che collegherà l’aeroporto statunitense di Washington-Dulles ad Abu Dhabi via Sharm el Sheikh e che trasporterà i delegati alla Conferenza sul clima Cop27 in corso nella città egiziana. Lo ha riferito la compagnia aerea in un comunicato, secondo il quale il volo, previsto per domenica 13 novembre, sarà operato su un Boeing 787 “Greenliner”. Il volo sarà operato in collaborazione con la società aerospaziale Satavia. La collaborazione tra Etihad e Satavia "dimostra la possibilità di notevoli progressi in termini di sostenibilità nelle operazioni commerciali quotidiane", ha affermato Mariam Alqubaisi, responsabile della sostenibilità e dell'eccellenza aziendale di Etihad. (Res)