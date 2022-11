Emirati: utile netto di Dewa aumentato del 10 per cento in terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dubai electricity and water authority (Dewa) ha registrato un aumento del 10 per cento dell'utile netto nel terzo trimestre del 2022 grazie alla crescita della domanda di energia negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito la stessa compagnia in una dichiarazione al mercato finanziario di Dubai. L'utile netto della società per il periodo di tre mesi fino alla fine di settembre è salito a 3,17 miliardi di dirham (864,3 milioni di dollari). "Il nostro utile netto per i primi nove mesi del 2022 è quasi alla pari con il nostro utile netto per l'intero anno del 2021. Questi risultati record sono una testimonianza della nostra costante attenzione nel realizzare le nostre priorità strategiche di crescita sostenibile e innovativa", ha affermato Saeed al Tayer, amministratore delegato di Dewa. (Res)