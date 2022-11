Imprese: Unipol, utile nove mesi a 854 milioni, raccolta diretta assicurativa +4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un risultato netto consolidato pari a 854 milioni di euro (579 milioni di euro il risultato netto normalizzato2), in miglioramento rispetto al risultato di 813 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (l’utile netto normalizzato era stato di 531 milioni di euro). Lo rende noto Unipol, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022. Nei primi nove mesi del 2022 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 9.834 milioni di euro, in crescita (+4,0 per cento) rispetto ai 9.454 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. (Rin)